Новое видео JAKETHEHAWK



“Ochre and Umber”, новое видео JAKETHEHAWK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Hinterlands”, выход которого намечен на 19 февраля на Ripple Music.



Трек-лист:



01. Counting

02. Ochre and umber

03. Interzone Mantra

04. Still Life

05. Uncanny Valley

06. June







