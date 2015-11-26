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SILURIAN завершили запись демо
Гитарист и основатель AHAB Christian Hector объявил о создании группы SILURIAN, в которой помимо него принимает участие молодая и талантливая вокалистка Emilia Sherman. Коллектив записал первое демо "Descenders" и предлагает всем желающим a href="https://siluriancult.bandcamp.com" target="_blank">купить его на кассете, тираж которой составил 75 экземпляров. |
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