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Tim "Ripper" Owens в новом видео DEBAUCHERY



DEBAUCHERY представили видео на новый трек "Bloodking [Feat. Tim "Ripper" Owens]", который будет включён в новую работу, получившую название "Monster Metal" и выходящую 21 мая на Massacre Records. За сведение и мастеринг материала отвечал Dennis Ward, альбом будет доступен в формате 3 CD-Digipak, в цифровой версии и на виниле разных цветов, а также в виде бокс-сета с эксклюзивным контентом.







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