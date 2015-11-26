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Debauchery

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2 фев 2021 : 		 Tim "Ripper" Owens в новом видео DEBAUCHERY

21 янв 2021 : 		 Новый альбом DEBAUCHERY выйдет весной

12 сен 2019 : 		 Новое видео DEBAUCHERY

14 авг 2019 : 		 Сборник DEBAUCHERY выйдет в октябре

25 июн 2015 : 		 Трек-лист нового альбома DEBAUCHERY

20 июн 2015 : 		 Новое видео DEBAUCHERY

9 июн 2015 : 		 Новое видео DEBAUCHERY

13 май 2015 : 		 Тизер нового альбома DEBAUCHERY

27 апр 2015 : 		 Новая песня DEBAUCHERY

2 авг 2013 : 		 Новое видео DEBAUCHERY

5 июл 2013 : 		 Новая песня DEBAUCHERY

3 июл 2013 : 		 DEBAUCHERY выпустят новый альбом с бонус-CD

28 фев 2013 : 		 DEBAUCHERY на MASSACRE RECORDS

23 авг 2011 : 		 Новое видео DEBAUCHERY

7 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEBAUCHERY

13 дек 2010 : 		 Новый альбом DEBAUCHERY в марте

7 май 2010 : 		 Учитель-дэт-металлист слишком страшен для школы

5 янв 2009 : 		 DEBAUCHERY выпустят новый альбом в апреле

24 фев 2008 : 		 Новый альбом DEBAUCHERY выйдет в апреле

17 фев 2007 : 		 Дебютный альбом DEBAUCHERY выйдет в следующем месяце

1 дек 2006 : 		 DEBAUCHERY подписались на AFM RECORDS
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|||| сегодня

Tim "Ripper" Owens в новом видео DEBAUCHERY



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DEBAUCHERY представили видео на новый трек "Bloodking [Feat. Tim "Ripper" Owens]", который будет включён в новую работу, получившую название "Monster Metal" и выходящую 21 мая на Massacre Records. За сведение и мастеринг материала отвечал Dennis Ward, альбом будет доступен в формате 3 CD-Digipak, в цифровой версии и на виниле разных цветов, а также в виде бокс-сета с эксклюзивным контентом.




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