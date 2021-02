сегодня



Новый альбом CRESCENT выйдет весной



CRESCENT выпустят новую работу, получившую название "Carving The Fires Of Akhet" весной этого года на Listenable Records.



Трек-лист:



01 - The Fires Of Akhet

02 - Moot Set Waas

03 - Serpent Of Avaris

04 - Neb-Pehti-Ra

05 - Imprecations upon Thy Flame

06 - Drowned In Theban Blood

07 - Crimson Descension

08 - As Nu Enshrines Death



Bonus tracks:

09 - Dreamland ('99 revamp)

10 - Xeper-I-Set (Dissection cover)

11 - ...For Victory (Bolt Thrower cover)





