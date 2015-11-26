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Paladine

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Новая песня PALADINE



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Греческая эпик-хэви-пауэр-группа PALADINE выпустит новую студийную пластинку "Entering The Abyss" в марте 2021 года на No Remorse Records. За оформление релиза отвечал Jim Ling, а трек-лист выглядит следующим образом:

“Raistlin’s Ambition”
“War Of The Lance (Bringer Of Fire)”
“Between Gods And Men”
“Mighty Heart”
“Entering The Abyss”
“Hourglass In The Sky”
“Darkness And Light”
“Brother Against Brother”
“Sacrifice Of A Hero”
“The Return”
“River Of Souls”

Композиция "Entering The Abyss" доступна для прослушивания ниже.




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