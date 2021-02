Новая песня PALADINE

сегодня



Греческая эпик-хэви-пауэр-группа PALADINE выпустит новую студийную пластинку "Entering The Abyss" в марте 2021 года на No Remorse Records. За оформление релиза отвечал Jim Ling, а трек-лист выглядит следующим образом:



“Raistlin’s Ambition”

“War Of The Lance (Bringer Of Fire)”

“Between Gods And Men”

“Mighty Heart”

“Entering The Abyss”

“Hourglass In The Sky”

“Darkness And Light”

“Brother Against Brother”

“Sacrifice Of A Hero”

“The Return”

“River Of Souls”



Композиция "Entering The Abyss" доступна для прослушивания ниже.







