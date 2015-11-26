Новая песня PALADINE

Греческая эпик-хэви-пауэр-группа PALADINE выпустит новую студийную пластинку "Entering The Abyss" в марте 2021 года на No Remorse Records. За оформление релиза отвечал Jim Ling, а трек-лист выглядит следующим образом:
“Raistlin’s Ambition”
“War Of The Lance (Bringer Of Fire)”
“Between Gods And Men”
“Mighty Heart”
“Entering The Abyss”
“Hourglass In The Sky”
“Darkness And Light”
“Brother Against Brother”
“Sacrifice Of A Hero”
“The Return”
“River Of Souls”
Композиция "Entering The Abyss" доступна для прослушивания ниже.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).