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MARK FARNER : «Да Зал славы — фальшивка!»



В рамках недавнего интервью с Sofa King Cool вокалист GRAND FUNK RAILROAD MARK FARNER ответил на вопрос о том, что он думает насчёт нахождения в Зале Славы Рок-н-ролла различных рэп- и хип-хоп-исполнителей:



«Ну... Это лишь подчёркивает нелегитимность этого зала, вот и всё. И люди безусловно достаточно умны, чтобы это понимать, но им нужно напомнить, что это не отражение мнения всех людей, это отражение мнения владельцев этого зала. Вот так всё — сплошная политика, и ничего более. И Steve Miller там не слишком удачно провёл время, я читал кое-что на этот счёт, и сочувствую ему.



Знаете, мне куда приятнее было получить Cherokee Medal Of Honor (на выступлении в 1999 году в Хэнкинсоне, Северная Дакота, от народа чероки). Мне не нужно быть в Зале славы, потому что без мнения людей всё это фейк. Это всё политизировано, брат, и поэтому не имеет отношения к реальности».













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