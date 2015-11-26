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Mark Farner

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MARK FARNER: «Да Зал славы — фальшивка!»



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В рамках недавнего интервью с Sofa King Cool вокалист GRAND FUNK RAILROAD MARK FARNER ответил на вопрос о том, что он думает насчёт нахождения в Зале Славы Рок-н-ролла различных рэп- и хип-хоп-исполнителей:

«Ну... Это лишь подчёркивает нелегитимность этого зала, вот и всё. И люди безусловно достаточно умны, чтобы это понимать, но им нужно напомнить, что это не отражение мнения всех людей, это отражение мнения владельцев этого зала. Вот так всё — сплошная политика, и ничего более. И Steve Miller там не слишком удачно провёл время, я читал кое-что на этот счёт, и сочувствую ему.

Знаете, мне куда приятнее было получить Cherokee Medal Of Honor (на выступлении в 1999 году в Хэнкинсоне, Северная Дакота, от народа чероки). Мне не нужно быть в Зале славы, потому что без мнения людей всё это фейк. Это всё политизировано, брат, и поэтому не имеет отношения к реальности».

GRAND FUNK RAILROAD Co-Founder MARK FARNER Blasts





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