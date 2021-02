сегодня



Новый альбом DEATH KOMMANDER доступен для прослушивания



"Pro Patria Mori ", новый альбом группы DEATH KOMMANDER, доступен для прослушивания ниже. В записи в качестве гостей принимали участие Tony “Demolition Man” Dolan из Venom Inc. и Patrick “Frugi” Herrsche из Messiah.



Трек-лист:



“Intro”

“Tunes Of War”

“Steel Reaper”

“Incoming Death”

“Shock Trooper”

“Mechanized Warfare”

“Unnamed Grave”

“Play Of Death”

“Flander’s Blues”

“Flamethrower”

“The March”

“Pro Patria Mori (Outro)”







