3 фев 2021 : Новое видео EXANIMIS



сегодня



Новое видео EXANIMIS



"Cogs, Gears & Clockworks", новое видео группы EXANIMIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Marionnettiste, выходящего пятого марта на Klonosphere Records / Season Of Mist.



Трек-лист:



"Prélude Du Songe Avant Le Cauchemar"

"The Wrathful Beast"

"Throne Of Thorns"

"Stampede Of The 10,000"

"Entracte Du Sommeil Pendant Le Cauchemar"

"Cogs, Gears & Clockworks"

"The Slow Flow Of The Spume On The Shore"

"Cathedral"

"Epilogue Du Songe Après Le Cauchemar"







