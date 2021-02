сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома DISLOYAL



DISLOYAL опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Divine Miasmata:



"Silent Revolution"

"The Black Pope"

"1347-1352"

"Stella Peccatorum"

"Betrayed Faith"

"Religion Of Warfare"

"Ravens Of Starvation"

"The Ascension Of Abaddon"



Для бонусов группа записала две кавер-версии: "Father, You’re Not A Father" Immolation и "Altering The Future" Death.







