Новая песня CHAINS



"Ritual Smokers", новая песня CHAINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Musica Macabra", выход которого намечен на март на Interstellar Smoke Records (винил), At War With False Noise (CD) и Decadence Within Records (кассета).

MUSICA MACABRA by CHAINS





