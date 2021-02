сегодня



Новое видео CRAWLING CHAOS



“The Prince Is Here”, новое видео CRAWLING CHAOS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “XLIX”, выпущенного на Time To Kill Records.



Трек-лист:



01. My Golden Age

02. The Prince Is Here

03. Block And A Bloody Knife

04. 49th, Or The Law Of Desperation

05. Ishnigarrab, Or The Awful Offspring Of The Goat

06. Covered In Debris

07. Doom Of Babylonia http://www.thecrawlingchaos.it/







