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Новое видео CRAWLING CHAOS
“The Prince Is Here”, новое видео CRAWLING CHAOS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “XLIX”, выпущенного на Time To Kill Records.
Трек-лист:
01. My Golden Age
02. The Prince Is Here
03. Block And A Bloody Knife
04. 49th, Or The Law Of Desperation
05. Ishnigarrab, Or The Awful Offspring Of The Goat
06. Covered In Debris
07. Doom Of Babylonia
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