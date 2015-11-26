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Crawling Chaos

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Новое видео CRAWLING CHAOS



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“The Prince Is Here”, новое видео CRAWLING CHAOS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “XLIX”, выпущенного на Time To Kill Records.

Трек-лист:

01. My Golden Age
02. The Prince Is Here
03. Block And A Bloody Knife
04. 49th, Or The Law Of Desperation
05. Ishnigarrab, Or The Awful Offspring Of The Goat
06. Covered In Debris
07. Doom Of Babylonia



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