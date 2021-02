4 фев 2021



Видео с текстом от WIZARD



WIZARD опубликовали официальное видео с текстом к песне "I Bring Light Into The Dark", которая будет включена в новую работу, "Metal In My Head", выход которой намечен на 19 февраля 2021 года. http://www.legion-of-doom.de







