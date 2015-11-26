Новая песня GHOSTS OF SUNSET

"Headed West", новая песня группы GHOSTS OF SUNSET, в состав которой входят John Merchant и Todd Long, доступна для прослушивания ниже. Этот трек вошел в новый ЕР "Headed West" в записи которого в качестве гостей принимали участие Tim Mosher (Junkyard), Tracii Guns (L.A. Guns), Bruno Ravel (Danger Danger), Adam Hamilton (ex-Tuff), Brian Roth, Patrick Kennison (Lita Ford), Johnny Monaco (ex-Enuff Z’Nuff) и Kent Slucher (Luke Bryan).
Трек-лист:
"Headed West"
"Another Rock N' Roll Show"
"Miles In-Between"
"Never Goodbye"
"It's Not Over"
"Try It For Love"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).