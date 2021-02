сегодня



Новая песня GHOSTS OF SUNSET



"Headed West", новая песня группы GHOSTS OF SUNSET, в состав которой входят John Merchant и Todd Long, доступна для прослушивания ниже. Этот трек вошел в новый ЕР "Headed West" в записи которого в качестве гостей принимали участие Tim Mosher (Junkyard), Tracii Guns (L.A. Guns), Bruno Ravel (Danger Danger), Adam Hamilton (ex-Tuff), Brian Roth, Patrick Kennison (Lita Ford), Johnny Monaco (ex-Enuff Z’Nuff) и Kent Slucher (Luke Bryan).



Трек-лист:



"Headed West"

"Another Rock N' Roll Show"

"Miles In-Between"

"Never Goodbye"

"It's Not Over"

"Try It For Love"







+0 -0



просмотров: 100