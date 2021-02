сегодня



Новое видео NIXIL



"Deaths Of Our Own Design", новое видео группы NIXIL, в состав которой входят участники Spectral Tombs, Tsepesch, Dagger Moon и Corpse Light, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома All Knots Untied, выходящего пятого марта:



"Black Earth Within"

"Deaths Of Our Own Design"

"Make Me The Voice"

"All Knots Untied"

"May This Flame Flicker Out"

"Unimpeded By The Weight"







просмотров: 178