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Nixil

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5 фев 2021 : 		 Новое видео NIXIL
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"Deaths Of Our Own Design", новое видео группы NIXIL, в состав которой входят участники Spectral Tombs, Tsepesch, Dagger Moon и Corpse Light, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома All Knots Untied, выходящего пятого марта:

"Black Earth Within"
"Deaths Of Our Own Design"
"Make Me The Voice"
"All Knots Untied"
"May This Flame Flicker Out"
"Unimpeded By The Weight"

NIXIL - Maryland Black Metal Alchemists To Release All Knots Untied Debut In March; "Deaths Of Our Own Design" Video Now Playing



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