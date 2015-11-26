Новое видео NIXIL

"Deaths Of Our Own Design", новое видео группы NIXIL, в состав которой входят участники Spectral Tombs, Tsepesch, Dagger Moon и Corpse Light, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома All Knots Untied, выходящего пятого марта:
"Black Earth Within"
"Deaths Of Our Own Design"
"Make Me The Voice"
"All Knots Untied"
"May This Flame Flicker Out"
"Unimpeded By The Weight"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).