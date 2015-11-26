|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня INTONATE
"Yearn", новая песня группы INTONATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Severed Within", выход которого запланирован на 18 апреля на Willowtip Records.
Трек-лист:
"Sever"
"Within"
"Yearn"
"Wander"
"Prolong"
|
|
resurgamresponses
зацените, местами дум дэт
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).