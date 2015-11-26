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Intonate

Канада

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8 фев 2021 : Новая песня INTONATE



сегодня



Новая песня INTONATE



"Yearn", новая песня группы INTONATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Severed Within", выход которого запланирован на 18 апреля на Willowtip Records.



Трек-лист:



"Sever"

"Within"

"Yearn"

"Wander"

"Prolong"







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