Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 506
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 186
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 158
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 60
*THERION почти записали новый альбом 32
[= ||| все новости группы



*

Intonate

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня INTONATE



*
zoom
*
* *
"Yearn", новая песня группы INTONATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Severed Within", выход которого запланирован на 18 апреля на Willowtip Records.

Трек-лист:

"Sever"
"Within"
"Yearn"
"Wander"
"Prolong"

Montreal's INTONATE Stream



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


8 фев 2021, 19:47		архивы говорят это Progressive Technical Death Metal.
зацените, местами дум дэт


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 268

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом