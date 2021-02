сегодня



Видео с текстом от HEVILAN



HEVILAN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Devil Within Part II: Hammer Of Gods", которая будет включена в альбом "Symphony Of Good And Evil", выходящий 19 марта.



Трек-лист:



"Dark Paradise"

"Rebellion Of The Saints"

"Great Battle"

"Here I Am"

"Always In My Dreams"

Devil Within

"Part I: Evil Approaches"

"Part II: Hammer Of Gods"

"Waiting For The Right Time"

Symphony Of Good And Evil

"Part I: Revelation"

"Part II: Dark Ages"

"Part III: Song Of Rebellion"

"Part IV: Epilogue"







