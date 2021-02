сегодня



Новая песня DEPTHS OF HATRED



"Illusive Obsession", новая песня группы DEPTHS OF HATRED, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома Inheritance, выходящего 19 марта на Prosthetic Records.



Трек-лист:



"Enslaved Through Lineage"

"Sadistic Trials"

"Pulsating Rhythm"

"Fastidious Imitation"

"Drop Of Red"

"Illusive Obsession"

"The Gift Of Consciousness"

"Shivers"

"Inheritance"

"The End Of Ourselves"

"Emerging As One"







