Новое видео SUMMONING THE LICH



"Cult Of the Ophidian", новое видео группы SUMMONING THE LICH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома United In Chaos, выход которого запланирован на 26 февраля на Prosthetic Records:



"The Nightmare Begins"

"Cult Of The Ophidian"

"The Gatekeeper"

"Demon Of The Snow"

"Predatory Reflection"

"Acid Reign"

"United In Chaos"

"Descend"

"Hymns (Of The Witches Of The West)"

"Death Crystal"

"Temple Of The Bone"

"The Lure Of The Necromancer"







