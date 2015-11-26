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Mare Cognitum

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|||| 8 фев 2021

Новая песня MARE COGNITUM



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"Antaresian", новая песня MARE COGNITUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого намечен на девятнадцатое марта на I, Voidhanger Records (CD, LP в Европе) и Extraconscious Records (LP в USA).




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

CosmicBear


8 фев 2021, 22:39		Хорошая песня. Вполне в духе Mare Cognitum.

rolling_tide


8 фев 2021, 23:55		На Войдхангере проходняки очень редкое явление. И МК исключением конечно же не стал. Ждем весь альбом

Petrovich Sexyy


9 фев 2021, 03:26		Весьма...жду


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