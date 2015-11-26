8 фев 2021



Новая песня MARE COGNITUM



"Antaresian", новая песня MARE COGNITUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого намечен на девятнадцатое марта на I, Voidhanger Records (CD, LP в Европе) и Extraconscious Records (LP в USA). https://marecognitum.bandcamp.com/music

<a href="https://marecognitum.bandcamp.com/album/solar-paroxysm">Solar Paroxysm by Mare Cognitum</a>





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