Новый ЕР HONORIS CAUSA доступен для прослушивания



“Reaching For Darkness”, новый ЕР Honoris Causa доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. City with no Heart

02. The One

03. Wine and Silence

04. Stone Bed

05. Grim Reaper

06. Falling







