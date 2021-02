Видео с текстом от TERRORENTIAL

сегодня



Австралийская трэш металл команда TERRORENTIAL опубликовали официальное видео с текстом к композиции “Unleash”. Этот трек взят из альбома “Visions”:



01. Prelusion

02. Logical Terror

03. Warrior

04. One For One

05. Flood The Earth

06. Goddamn Thrashing

07. Dreamescape

08. I’m Fucking Drunk…,!

09. Unleash

10. Visions

11. Terrorential







