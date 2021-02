9 фев 2021



Новый альбом STORMTIDE выйдет весной



STORMTIDE выпустят новую работу, получившую название “A Throne Of Hollow Fire” первого марта на Metal Hell Records:



01. A Valley of Ashes

02. A Throne of Hollow Fire

03. Awakening

04. Crucible

05. She Who Would Name the Stars

06. One Last Pint

07. He Who Would Drown the Sun

08. Wayfinder

09. Eternal Fire

10. A Warship Braved the Tempest







просмотров: 132