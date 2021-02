сегодня



Музыканты Queens Of The Stone Age, Converge на новом альбоме THE ARMED



THE ARMED представили видео на “All Futures”. Этот трек будет включён в новый альбом “Ultrapop”, выход которого намечен на 16 апреля на Sargent House. В его записи в качестве гостей принимали участие:



Mark Lanegan (ex-Screaming Trees)

Troy Van Leeuwen (Queens Of The Stone Age, Gone Is Gone)

Kurt Ballou (Converge)

Eva Spence (Rolo Tomassi)

Ben Chisholm (Chelsea Wolfe)



Трек-лист "Ultrapop”:



01 – “Ultrapop”

02 – “All Futures”

03 – “Masunaga Vapors”

04 – “A Life So Wonderful”

05 – “An Iteration”

06 – “Big Shell”

07 – “Average Death”

08 – “Faith In Medication”

09 – “Where Man Knows Want”

10 – “Real Folk Blues”

11 – “Bad Selection”

12 – “The Music Becomes A Skull” (feat. Mark Lanegan)







