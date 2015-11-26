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Новое видео NORMANDIE



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"Hostage", новое видео NORMANDIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Dark & Beautiful Secrets", выход которого намечен на 19 февраля на Easy Life Records.

Трек-лист:

1. Babylon
2. Hostage
3. Jericho
4. Holy Water
5. Mission Control
6. Bury Me Alive
7. Atmosphere
8. Thrown In The Gutter
9. Renegade
10. Chemicals




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