Normandie

Швеция

Facebook: https://facebook.com/normandieofficial/





10 фев 2021 : Новое видео NORMANDIE



Новое видео NORMANDIE



"Hostage", новое видео NORMANDIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Dark & Beautiful Secrets", выход которого намечен на 19 февраля на Easy Life Records.



Трек-лист:



1. Babylon

2. Hostage

3. Jericho

4. Holy Water

5. Mission Control

6. Bury Me Alive

7. Atmosphere

8. Thrown In The Gutter

9. Renegade

10. Chemicals







