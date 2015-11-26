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Видео с текстом от THE SPLIT
Группа THE SPLIT, в состав которой входят участники FORGOTTEN SILENCE, SCENERY, ADOR DORATH, представила официальное видео с текстом к “Trapped”. Этот трек взят из нового альбома "Reminiscences", выход которого намечен на 25 февраля.
Трек-лист:
01. Ancestral Signs
02. Trapped
03. Annual Rings – ptI. Stardust
04. Annual Rings – ptII. The Echoes
05. November Days
06. Chain Reaction
07. Ancestral Signs & Trapped – bonus instr.
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