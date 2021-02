сегодня



Видео с текстом от THE SPLIT



Группа THE SPLIT, в состав которой входят участники FORGOTTEN SILENCE, SCENERY, ADOR DORATH, представила официальное видео с текстом к “Trapped”. Этот трек взят из нового альбома "Reminiscences", выход которого намечен на 25 февраля.



Трек-лист:



01. Ancestral Signs

02. Trapped

03. Annual Rings – ptI. Stardust

04. Annual Rings – ptII. The Echoes

05. November Days

06. Chain Reaction

07. Ancestral Signs & Trapped – bonus instr.







