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The Split

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Видео с текстом от THE SPLIT



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Группа THE SPLIT, в состав которой входят участники FORGOTTEN SILENCE, SCENERY, ADOR DORATH, представила официальное видео с текстом к “Trapped”. Этот трек взят из нового альбома "Reminiscences", выход которого намечен на 25 февраля.

Трек-лист:

01. Ancestral Signs
02. Trapped
03. Annual Rings – ptI. Stardust
04. Annual Rings – ptII. The Echoes
05. November Days
06. Chain Reaction
07. Ancestral Signs & Trapped – bonus instr.




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