Lucifuge

Германия

Facebook: https://www.facebook.com/lucifugeblackmetal





9 фев 2021 : Новая песня LUCIFUGE



Новая песня LUCIFUGE



“Deaf Forever”, новая песня LUCIFUGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Infernal Power", выход которого намечен на 30 апреля на Dying Victims Productions.



Трек-лист:



1. Infernal Power

2. Leviathan Arise

3. Black Battalions

4. Temples Of Madness

5. Heresy Shall Remain

6. Beneath the Eyes of the Black Flame

7. Black Light of The Evening Star

8. The Doors of Hell May Shake

9. Good as it is

10. Midnight Sun







