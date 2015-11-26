Видео с текстом от WYTHERSAKE

Американская симфоник блэк/дэт металл группа WYTHERSAKE заключила контракт с лейблом Scarlet Records, на котором весной состоится релиз дебютного альбома “Antiquity”. Видео с текстом к "Iniquity" доступно ниже:
"Prediluvian"
"Antiquity"
"The Advent"
"From A Serpent Spoken"
"Iniquity"
"Through Ritual We Manifest"
"Lamentations"
"Feast Upon The Seraph Within"
"Unto Light"
"My Profane Goddess"
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