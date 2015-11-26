Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 517
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 187
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 158
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 60
*THERION почти записали новый альбом 34
[= ||| все новости группы



*

Wythersake

*
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от WYTHERSAKE



*
zoom
*
* *
Американская симфоник блэк/дэт металл группа WYTHERSAKE заключила контракт с лейблом Scarlet Records, на котором весной состоится релиз дебютного альбома “Antiquity”. Видео с текстом к "Iniquity" доступно ниже:

"Prediluvian"
"Antiquity"
"The Advent"
"From A Serpent Spoken"
"Iniquity"
"Through Ritual We Manifest"
"Lamentations"
"Feast Upon The Seraph Within"
"Unto Light"
"My Profane Goddess"

WYTHERSAKE Debut "Iniquity" Lyric Video; Debut Album To Arrive In March



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 162

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом