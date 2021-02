сегодня



Видео с текстом от WYTHERSAKE



Американская симфоник блэк/дэт металл группа WYTHERSAKE заключила контракт с лейблом Scarlet Records, на котором весной состоится релиз дебютного альбома “Antiquity”. Видео с текстом к "Iniquity" доступно ниже:



"Prediluvian"

"Antiquity"

"The Advent"

"From A Serpent Spoken"

"Iniquity"

"Through Ritual We Manifest"

"Lamentations"

"Feast Upon The Seraph Within"

"Unto Light"

"My Profane Goddess"







