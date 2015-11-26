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JEFF LOOMIS работает над сольником и материалом ARCH ENEMY
JEFF LOOMIS в рамках недавнего разговора с "The Riffhard Podcast" сообщил, что провёл время на карантине в работе над альбомом:
«Это моя третья пластинка для Century Media, и она будет полностью инструментальной. Так что я был весьма серьёзно с ней занят и работаю над гостевыми соло для других. Я немного сочинял музыку для видеоигр».
Он также добавил, что «делал соло и для ARCH ENEMY»:
«Понятия не имею, когда всё будет выпущено, но скоро работа должна стартовать. У нас есть предварительные даты тура на сентябрь, если всё будет. Остаётся только надеяться».
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