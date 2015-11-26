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Jeff Loomis

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21 мар 2012 : 		 Новое видео JEFF LOOMIS

11 мар 2012 : 		 Новая песня JEFF 'a LOOMIS 'a

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JEFF LOOMIS работает над сольником и материалом ARCH ENEMY



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JEFF LOOMIS в рамках недавнего разговора с "The Riffhard Podcast" сообщил, что провёл время на карантине в работе над альбомом:

«Это моя третья пластинка для Century Media, и она будет полностью инструментальной. Так что я был весьма серьёзно с ней занят и работаю над гостевыми соло для других. Я немного сочинял музыку для видеоигр».

Он также добавил, что «делал соло и для ARCH ENEMY»:

«Понятия не имею, когда всё будет выпущено, но скоро работа должна стартовать. У нас есть предварительные даты тура на сентябрь, если всё будет. Остаётся только надеяться».

JEFF LOOMIS Is Working On Third Solo LP, New ARCH ENEMY Album





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