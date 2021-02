сегодня



Видео с текстом от AMORIELLO



AMORIELLO представили официальное видео с текстом к "This Burning Evil", которая включена в новый ЕР "Dear Dark", выпущенный девятого февраля на Sliptrick Records:



01. Dear Dark

02. This Burning Evil

03. Thirty Four Strings of Fury

04. Magic Wand (Abracadabra)

05. Milan’s Dream







