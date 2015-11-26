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Видео с текстом от AMORIELLO
AMORIELLO представили официальное видео с текстом к "This Burning Evil", которая включена в новый ЕР "Dear Dark", выпущенный девятого февраля на Sliptrick Records:
01. Dear Dark
02. This Burning Evil
03. Thirty Four Strings of Fury
04. Magic Wand (Abracadabra)
05. Milan’s Dream
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