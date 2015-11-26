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Новое видео METAL DE FACTO



“Legionnaires’ Oaths”, новое видео METAL DE FACTO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из одноименного нового ЕР, в состав которого вошло пять треков: “Legionnaires’ Oaths“ в двух версиях (оригинальная из альбома “Imperium Romanum” и акустическая), а также три кавер-версии: “Whenever Wherever” SHAKIRA при участии Nitte Valo (Dreamtale, ex-Battle Beast), “My Girlfriend’s Girlfriend” TYPE O'NEGATIVE при участии Juha Kupiainen (De Lirium’s Order) и “Ginga Densetsu Weed” DOHATSUTEN из одноименного аниме, исполненная на японском.























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