Новая песня UNIVERSALLY ESTRANGED



"Teeming With That Of Unknown Origin", новая песня UNIVERSALLY ESTRANGED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Reared Up In Spectral Predation", выход которого намечен на 30 апреля на Blood Harvest Records.



Трек-лист:



1. (Intro)

2. Despoiling Souls Of Flesh Across The Galaxy

3. The Visitor

4. A Thing, Oozing In

5. Sentient Meatsack

6. Teeming With That Of Unknown Origin

7. Internecine Psychic Bloodletting

8. Reared Up In Spectral Predation

9. (Interlude)

10. Blistered Under The Blue Illusion

Reared Up In Spectral Predation by UNIVERSALLY ESTRANGED





