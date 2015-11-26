Новый альбом PLAGUEWIELDER выйдет весной

Новый альбом PLAGUEWIELDER, получивший название "Covenant Death", будет выпущен второго апреля. За сведение и мастеринг материала отвечал Jeff Wilson (Chrome Waves, Deeper Graves), за — оформление Jef Whitehead (Leviathan, Lurker Of Chalice).
Трек-лист:
“To Dance With Wolves”
“At Night They Roam”
“A Death That Knows No End”
“One With The Shadows”
“Covenant Death”
“CRGP”
“Black Mysticism”
“Forever We Shall Be”
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