Новый альбом PLAGUEWIELDER выйдет весной



Новый альбом PLAGUEWIELDER, получивший название "Covenant Death", будет выпущен второго апреля. За сведение и мастеринг материала отвечал Jeff Wilson (Chrome Waves, Deeper Graves), за — оформление Jef Whitehead (Leviathan, Lurker Of Chalice).



Трек-лист:



“To Dance With Wolves”

“At Night They Roam”

“A Death That Knows No End”

“One With The Shadows”

“Covenant Death”

“CRGP”

“Black Mysticism”

“Forever We Shall Be”







