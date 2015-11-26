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Plaguewielder

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Новый альбом PLAGUEWIELDER выйдет весной



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Новый альбом PLAGUEWIELDER, получивший название "Covenant Death", будет выпущен второго апреля. За сведение и мастеринг материала отвечал Jeff Wilson (Chrome Waves, Deeper Graves), за — оформление Jef Whitehead (Leviathan, Lurker Of Chalice).

Трек-лист:

“To Dance With Wolves”
“At Night They Roam”
“A Death That Knows No End”
“One With The Shadows”
“Covenant Death”
“CRGP”
“Black Mysticism”
“Forever We Shall Be”

PLAGUEWIELDER To Release Covenant Death In April; Teaser Posted



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