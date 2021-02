сегодня



MAUSOLEUM и ANATOMIA выпускают сплит



Двенадцатого марта на Horror Pain Gore Death Productions состоится выход сплита MAUSOLEUM и ANATOMIA:



Mausoleum



"Shadows On The Grave"

"Voices From Beyond"

"Shrieks Of Fright"

"The Dark Abysmal"



Anatomia



"Mangled Flesh"

"Rotting Innards"

"In The Crypt"







