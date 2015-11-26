11 фев 2021



Новая песня ALTARAGE



"Magno Evento", новая песня группы ALTARAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Succumb, выход которого запланирован на 23 апреля на Season of Mist Underground Activists.



Трек-лист:



“Negative Arrival”

“Magno Evento”

“Maneuvre”

“Foregone”

“Drainage Mechanism”

“Watcher Witness”

“Fair Warning”

“Lavath”

“Forja”

“Inwards”

“Vour Concession”

“Devorador De Mundos”







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