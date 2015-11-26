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Altarage

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|||| 11 фев 2021

Новая песня ALTARAGE



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"Magno Evento", новая песня группы ALTARAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Succumb, выход которого запланирован на 23 апреля на Season of Mist Underground Activists.

Трек-лист:

“Negative Arrival”
“Magno Evento”
“Maneuvre”
“Foregone”
“Drainage Mechanism”
“Watcher Witness”
“Fair Warning”
“Lavath”
“Forja”
“Inwards”
“Vour Concession”
“Devorador De Mundos”

ALTARAGE To Release Succumb In April; вЂњMagno EventoвЂќ Single Streaming



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