Новый альбом DEADLOCK CREW выйдет зимой



Итальянская группа DEADLOCK CREW выпустит дебютную работу, получившую название “Look down on me”, двадцать седьмого февраля на Ghost Records:



Comfort zone

They’re coming

8 kHz

No more

Among us

Look down on me

Waza ari

Close to the end

Through hate







просмотров: 102