Новая песня DRAKEN



"Way Down Low", новая песня DRAKEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Draken", выход которого намечен на двадцать шестое марта на Majestic Mountain Records.



Трек-лист:



1. Realm of Silence

2. Way Down Low

3. Grand General

4. (We Walk In) Circles

5. The Master

6. Strange Love

7. Mountain in An Endless Ocean

Draken by Draken





