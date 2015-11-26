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Bound In Fear

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Новое видео BOUND IN FEAR



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"Left To Drown", новое видео группы BOUND IN FEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Eternal", выходящего двадцать шестого марта на Unique Leader Records.

Трек-лист:

"Cardinal Sin"
"Left To Drown"
"My Mind, My Prison"
"Everblack"
"The Harrowing"

BOUND IN FEAR Release



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