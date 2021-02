сегодня



Новое видео BOUND IN FEAR



"Left To Drown", новое видео группы BOUND IN FEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Eternal", выходящего двадцать шестого марта на Unique Leader Records.



Трек-лист:



"Cardinal Sin"

"Left To Drown"

"My Mind, My Prison"

"Everblack"

"The Harrowing"







