Новое видео THE MERCY KILLS



"Fall", новое видео группы THE MERCY KILLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "New Rule", выходящего 12 февраля:



"I Wanna"

"New Rule"

"So Many Times"

"Fall" (2020 remastered)

"Go"







просмотров: 117