сегодня



Вокалист PRIMAL FEAR на дебютном альбоме HELLBONES



DeFox Records и Heart Of Steel Records объявили о выпуске дебютного альбома HELLBONES, авторами которого являются Magnus Westman (Mindfuel) и аргентинский продюсер Rafael Fidanza (Nordica, Tyrano). В записи материала также принимали участие Claudio “Taka” Quesada (Quesada/Fidanza / лид-гитара), Patricio Molini (Nordica / клавиши) и басист Beto Vazquez. Выход альбома намечен на 15 марта.



Трек-лист:



"Fool To Believe"

"Promises We Made"

"When Night Falls" (featuring Ralf Scheepers)

"In My Dreams"

"God's Disciple"

"Flashes Of Memory"

"Apocalypse"

"Angel Or Demon"

"House On The Hill"

"Beautiful Mountains"







+0 -0



просмотров: 84