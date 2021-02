сегодня



Новое видео WOLF KING



"Holy Serpent", новое видео группы WOLF KING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Path Of Wrath", выходящего пятого марта на Prosthetic Records.



Трек-лист:



"River Of Light"

"Messenger Of Death"

"Wandering Soul"

"Triumph Of the Slain"

"Sanctuary"

"The Oath"

"The Path Of Wrath"

"Incantation"

"Grief Portrait"

"Beholder"

"Holy Serpent"

"Eternal Hunger"







