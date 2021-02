сегодня



STEVE VAI вспоминает Чика Кориа



STEVE VAI почтил память Чика Кориа, который скончался в возрасте 79 лет в США:



«Мне очень повезло, что у меня была возможность работать с великим Чиком Кориа. Это было на песне "Rumble" для пластинки под названием "The Songs of West Side Story". Это блестящее музыкальное произведение было аранжировано феноменальным Дэвидом Паком, в котором он создал ощущение битвы между "Chick Corea's Electrik Band vs. Steve Vai's Monsters". Она была записана вживую на студии Ocean Way Studios, и я помню, что в студии было, пожалуй, 15 музыкантов из обеих групп. Для меня до сих пор это остаётся одним из самых ярких впечатлений от студийной работы.



Одним из моментов, который я помню настолько ярко, было интро. Вступление должно было начаться примерно с минуты, когда Чик играл импровизированное соло на фортепиано, а затем мы все вливались. После того как Чик сделал вступление, мы были ошеломлены тишиной. Я с трудом мог начать играть, так как был потрясён гениальностью этого человека. Мы сделали, возможно, три дубля всей песни, и каждый раз, когда Чик подходил к пианино, чтобы сыграть интро, из него выходило что-то совершенно иное, но это было нечто невероятное. Это было потрясающе.



Самым весёлым моментом стало его появление в моей Mothership Studio со своим электрическим пианино, которое было перекинуто через его тело как гитара, и мы начали полноценную дуэль, было очень весело!



Вы можете услышать, как группа Chick's Elektrik немного звучит из левого канала, а моя "Monsters" — из правого. Это довольно круто и передаёт сильную энергетику. Абсолютно блестящая аранжировка Дэвида Пака, и само нахождение в одной комнате со всеми музыкантами было настоящей фантастикой. Всё было сделано за один дубль, и пусть мы читали музыку, но энергетика живого исполнения она передаёт прекрасно.



Чик был великолепен за рамками всего. Он подарил нам первый настоящий вкус богатой музыки фьюжн с историческим "Return To Forever". Мне было 15 лет, когда я увидел эту группу в Hofstra Playhouse, и на меня это произвело неизгладимое впечатление. Я впервые услышал один из моих самых мощных источников вдохновения — великого Аль Ди Меола. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с музыкой Return To Forever". Это подарок для любителей музыки.



Покойся с миром, дорогой Чик, и спасибо тебе за всё, что ты нам дал».







