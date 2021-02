14 фев 2021



Новая песня WETT CHERRY



"Crazy Jane", новый сингл возобновивших активность глэмеров WETT CHERRY, доступен для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в ЕР The High And Divine, выход которого намечен на март.

Crazy Jane by Dragon City Demo





