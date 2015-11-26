Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 189
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 161
*Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих 73
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 70
*GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки» 57
[= ||| все новости группы



*

Domination Inc.

*
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от DOMINATION INC.



*
zoom
*
* *
DOMINATION INC. опубликовали официальное видео с текстом на песню "Dark City", Этот трек взят из альбома "Memoir 414", выход которого состоялся 23 августа 2019 на SPV/Steamhammer в виде CD-диджипака, на виниле и в цифровом виде.

Трек-лист:

"Cutting Edge"
"Day VIII Deus‘ Ignorance"
"The Sickening"
"Dark City"
"Dehumanized"
"Crux, Nux, Lux..."
"The Eye"
"Culling"
"Love Me Forever"

DOMINATION INC. Release "Dark City" Lyric Video



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 75

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом