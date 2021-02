сегодня



Видео с текстом от DOMINATION INC.



DOMINATION INC. опубликовали официальное видео с текстом на песню "Dark City", Этот трек взят из альбома "Memoir 414", выход которого состоялся 23 августа 2019 на SPV/Steamhammer в виде CD-диджипака, на виниле и в цифровом виде.



Трек-лист:



"Cutting Edge"

"Day VIII Deus‘ Ignorance"

"The Sickening"

"Dark City"

"Dehumanized"

"Crux, Nux, Lux..."

"The Eye"

"Culling"

"Love Me Forever"







