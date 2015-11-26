Видео с текстом от DOMINATION INC.

DOMINATION INC. опубликовали официальное видео с текстом на песню "Dark City", Этот трек взят из альбома "Memoir 414", выход которого состоялся 23 августа 2019 на SPV/Steamhammer в виде CD-диджипака, на виниле и в цифровом виде.
Трек-лист:
"Cutting Edge"
"Day VIII Deus‘ Ignorance"
"The Sickening"
"Dark City"
"Dehumanized"
"Crux, Nux, Lux..."
"The Eye"
"Culling"
"Love Me Forever"
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