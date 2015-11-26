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14 фев 2021 : 		 Новое видео BALA
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|||| сегодня

Новое видео BALA



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"Agitar", новое видео группы BALA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Maleza, выходящего четырнадцатого мая на Century Media Records.

Трек-лист:

"Agitar"
"Hoy No"
"X"
"Mi Orden"
"Cien Obstáculos"
"Quieres Entrar"
"Rituais"
"Bessie"
"Una Selva"

Spain's BALA Sign To Century Media Records; "Agitar" Music Video Posted



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