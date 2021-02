сегодня



Группа ORIGINAL SIN, в состав которой входят odd Kerns (Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators, Toque), Brent Muscat (Faster Pussycat), Doc Ellis и Rob Cournoyer, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Numb" из альбома Exile On Fremont Street.







