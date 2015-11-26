"Kom, Bestig Vaare Fjell", новая песня VALDAUDR, в состав которой входит бывший вокалист BLOOD RED THRONE Vald, гитарист/ббасист Død и барабанщик Rune Nesse, доступна ниже. Этот трек взят из альбома "Drapsdalen".
Трек-лист:
"Liket Skulle Vaert Brent"
"Trass Og Vrede"
"Evig Langt Inn I Tiden"
"Den Evige Ild"
"Du Vantro Og Vrange Slekt"
"Drapsdalen"
"Kom, Bestig Vaare Fjell"
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