17 фев 2021



Новая песня VALDAUDR



"Kom, Bestig Vaare Fjell", новая песня VALDAUDR, в состав которой входит бывший вокалист BLOOD RED THRONE Vald, гитарист/ббасист Død и барабанщик Rune Nesse, доступна ниже. Этот трек взят из альбома "Drapsdalen".



Трек-лист:



"Liket Skulle Vaert Brent"

"Trass Og Vrede"

"Evig Langt Inn I Tiden"

"Den Evige Ild"

"Du Vantro Og Vrange Slekt"

"Drapsdalen"

"Kom, Bestig Vaare Fjell"







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