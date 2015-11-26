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Valdaudr

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Страна
NorwayНорвегия
Стиль
-
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|||| 17 фев 2021

Новая песня VALDAUDR



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"Kom, Bestig Vaare Fjell", новая песня VALDAUDR, в состав которой входит бывший вокалист BLOOD RED THRONE Vald, гитарист/ббасист Død и барабанщик Rune Nesse, доступна ниже. Этот трек взят из альбома "Drapsdalen".

Трек-лист:

"Liket Skulle Vaert Brent"
"Trass Og Vrede"
"Evig Langt Inn I Tiden"
"Den Evige Ild"
"Du Vantro Og Vrange Slekt"
"Drapsdalen"
"Kom, Bestig Vaare Fjell"

VALDAUDR Featuring Former BLOOD RED THRONE Singer VALD Release New Single вЂњKom, Bestig Vaare FjellвЂќ



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