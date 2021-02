сегодня



Музыканты KING KOBRA, BILOXI, XYZ в FICTION SYXX



"Whispers In The Dark", новое видео группы FICTION SYXX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ghost Of My Fathers Past", выходящего в этом году на Melodic Rock Records.



Состав:



Mark Allen Lanoue - Lead Vocals & Guitar (Biloxi, Persian Risk, Message)

JK Northrup - Guitar, B. Vocals & Production (XYZ, King Kobra)

Rory Faciane - Drums (Biloxi, Fall From Eden)

Larry Hart - Bass (King Kobra, Montrose)

Eric Ragno - Keyboards (The Babys, Joe Lynn Turner)







