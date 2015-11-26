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Laced In Lust

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Страна
AustraliaАвстралия
Стиль
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Новое видео LACED IN LUST



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"Hot Tonight", новое видео австралийских рокеров LACED IN LUST, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "First Bite", выход которого намечен на 26 февраля на Rockshots Records.

Трек-лист:

"Save Me (L.I.L. Woman)" 
"Hot Tonight" 
"Hard In This Town" 
"Your Name" 
"Firing Lines" 
"Party’s Over" 
"On Parole" 
"I Remember When I Was Young" 
"Fire" 
"Rock You" 
"Lip Service"
"Black Heart Murder" 
"I’m Alone" 
"Sunrise" 

LACED IN LUST - Australian Sleaze Rockers Release



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