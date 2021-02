сегодня



Новое видео LACED IN LUST



"Hot Tonight", новое видео австралийских рокеров LACED IN LUST, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "First Bite", выход которого намечен на 26 февраля на Rockshots Records.



Трек-лист:



"Save Me (L.I.L. Woman)"

"Hot Tonight"

"Hard In This Town"

"Your Name"

"Firing Lines"

"Party’s Over"

"On Parole"

"I Remember When I Was Young"

"Fire"

"Rock You"

"Lip Service"

"Black Heart Murder"

"I’m Alone"

"Sunrise"







