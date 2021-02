все новости группы







Domkraft

?

-

-





20 фев 2021 : Новая песня DOMKRAFT



сегодня



Новая песня DOMKRAFT



"Dawn Of Man", новая песня группы DOMKRAFT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Seeds", выход которого запланирован на 30 апреля.



Трек-лист:



"Seeds"

"Perpetuator"

"Into Orbit"

"Dawn Of Man"

"Tremors"

"Krank Blekhet"

"Audiodome"







+0 -0



( 1 ) просмотров: 202