22 фев 2021



Видео с текстом от TETHRA



"Dying Signal", новое видео с текстом от группы TETHRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Empire Of The Void, выходящего 20 марта на Black Lion Records.



Трек-лист:



"Cosmosgenesis"

"Cold Blue Nebula"

"Gravity Pt. I Ascension"

"Gravity Pt. II Aeons Adrift"

"Gravity Pt. III Ultimo Baluardo"

"Empire Of The Void"

"Space Oddity" (David Bowie cover - CD only)

"A Light Year Breath" feat. Gogo Melone

"Dying Signal"

"Ison"







